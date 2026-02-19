Зима злится, но коммунальщики не сдаются: как в Раменском чистят снег

сегодня в 12:28

Начальник участка Карпова об уборке снега в Раменском: работать будем до упора

Зима 19 февраля «злится», но коммунальные службы все равно не сдаются. Для уборки в Раменском муниципальном округе сотрудники вышли рано, рассказала начальник участка МБУ «Содержание и благоустройство» Валентина Карпова.

Техника начала убираться с 05:00. Дворники пришли к 06:00.

Пик снегопада неизвестен. Он может быть и в 14:00 и 15:00.

Однако чистить снег собираются до победного. В основном, убирать будут у детских садов, школ и мест, где ходит большое количество людей, отметила начальник участка.

«Ну ничего, это не первый снегопад, мы справимся. Работать будем до упора сегодня», — добавила Карпова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.