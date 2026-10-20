Жуковский получил пять единиц новой техники к зиме

Глава Жуковского Андроник Пак сообщил о поступлении пяти единиц новой техники в 2026 году и готовности городского хозяйства к зиме после смотра на базе муниципального предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Жуковского Андроник Пак посетил базу МБУ «Городское хозяйство» вместе с учащимися школы №13. Участники осмотра убедились, что предприятие готово к зимнему содержанию города.

«Школьникам продемонстрировали, как работают тракторы, погрузчики и ручные снегоуборщики. Кроме того, они смогли посидеть в кабинах разных видов техники», — рассказал Андроник Пак.

По словам главы города, в этом году предприятие получило пять единиц новой техники. В его распоряжении есть «Газели», автовышки, тракторы, фронтальные мини-погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины и снегороторы. Штат рабочих и дворников укомплектован.

Предприятие закупило все необходимые запчасти для тракторов и обеспечило технику щетками. Также сформирован график работ на случай снегопада.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.