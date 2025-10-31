сегодня в 03:03

ЖК в Мытищах остался без электричества из-за повреждения кабеля

Причиной отключения света в ЖК «Императорские Мытищи» стало повреждение кабельной линии 10 кВ, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в Telegram-канале .

Отмечается, что работы по полному восстановлению электроснабжения многоквартирных домов продолжаются.

По словам жителей, постепенно начало появляться водоснабжение в некоторых домах, сообщает SHOT.

Ряд домов на Тенистом бульваре в подмосковных Мытищах остались без электроснабжения.

Вечером 30 октября во всем ЖК «Императорские Мытищи» отключилось электричество. Жители остались без воды и отопления. Отмечается, что некоторые застряли в лифтах во время блэкаута.