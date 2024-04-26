Жителям Солнечногорска рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области». На мероприятии обсудили в том числе и план работ в Солнечногорске, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Игорь Коханый отметил, что мероприятие стало уже третьим в серии открытых трибун в формате кустовых совещаний. Здесь обсуждалась модернизация инфраструктуры в городских округах Дубна, Дмитровский, Долгопрудный, Лобня, Клин, Солнечногорск, Талдом, Химки. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«В настоящее время в Московской области реализуется масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, основная цель которой — повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах ЖКХ», — подчеркнул Игорь Коханый.

Заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин рассказал о модернизации в сфере теплоснабжения.

Так в Солнечногорске в 2024 году будет проведена реконструкция котельной в п. Стекольный завод. Капитальный ремонт котельной в п. Лыткино в/г 213. А также капремонт 8,2 км сетей в р. п. Менделеево, мкр. Выстрел, ул. Военный городок. После опрессовки будет принято решение о замене 10,4 км сетей в п. Миронцево, п. Лыткино в/г 213.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 17 тыс. человек.

В планах на 2025–2027 годы — реконструкция 2 котельных в мкр. Выстрел, п. Голубое. Строительство котельной в п. Менделеево, а также капремонт котельных в промзоне ФГУП «ВНИИФТРИ» и в п. Миронцево.

Будет проведен капремонт 13,2 км сетей в мкр. Выстрел.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 32 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.