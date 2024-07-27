Мирошник: 40 детей погибли в России от действий ВСУ в 2024 году

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что с начала года от действий ВСУ в России погибли минимум 40 детей, еще 143 ребенка получили травмы различной степени тяжести, пишет РИА Новости .

«Начав творить беззаконие и детоубийство 10 лет назад, киевские каратели совершают преступления и сейчас. С января 2024 года в результате обстрелов киевским режимом гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации погибли как минимум 40 детей, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка», — сказал Мирошник.

В Донецкой Народной Республике 27 июля чтут память детей — жертв войны на Донбассе. Памятную дату установил глава региона Денис Пушилин еще в 2022 году, чтобы увековечить память детей, погибших в ДНР от действий киевского режима, начиная с 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за регулярных террористических атак со стороны Киева временно закрыли дошкольные учреждения. Власти остановили работу всех детских садов на расстоянии до 20 км к украинской границе, чтобы обезопасить подрастающее поколение и сотрудников учреждений.