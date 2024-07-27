Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 27–28 июля

27 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — II класс пожарной опасности. При этом 26 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

28 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — II класс пожарной опасности.

29 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Луховицком лесничествах — II класс, в Шатурском лесничестве — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 21-25С, ночью–12-16С. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны мозаичные кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.