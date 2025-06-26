Жителям Шатуры рассказали о проделанной работе и перспективах развития города

Встреча с главой округа Николаем Прилуцким и его заместителями прошла в модельной библиотеке на проспекте Борзова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед жителями города отчитались о результатах проделанной работы и перспективах развития Шатуры.

Как рассказал замглавы округа Сергей Пигуль, на доме № 53 по проспекту Ильича начались работу по ремонту фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Также в городе ведутся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем, замене балконных плит и ремонту фасадов. Кроме того, выполняется текущий ремонт домов: входных групп, подвалов, кровель, опалубок.

Продолжается работа по замене тепловых сетей. В этом году общая протяженность составит 5710 метров. Заключен контракт на строительство блочно-модульной котельной в микрорайоне Керва.

О ремонте дорог, тротуаров и парковок рассказал замглавы Вячеслав Федотов. Дорожное покрытие приводят в порядок на проспекте Борзова, Интернациональной, Исповедников шатурских, Строителей, а также Новом тупике, Кленовой, Беговой, Луговой, Сосновой, Южной, Аллее ударников, Моховой, Береговой и других.

По программе переселения из аварийного жилья в III квартале этого года планируется к сдаче многоквартирный жилой дом в пятом микрорайоне.

О поставках нового оборудования и ремонтных работах в школах и детских садах рассказала замглавы округа Наталья Федорова. Главное событие года — капремонт второй школы. Ее открытие запланировано на 1 сентября. На гребной базе на шатурском пляже ведется ремонт пирса. Здесь планируется установка раздевалок с душем и туалетами. Для отделения гребли на байдарках и каноэ приобрели байдарку Nello7 и каноэ Еcsi.

К главе округа, его заместителям, руководителям организаций жители обращались с земельными вопросами, а также вопросами благоустройства и ЖКХ. У желающих была возможность получить консультацию нотариуса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.