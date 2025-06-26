Жителям Шатуры рассказали о проделанной работе и перспективах развития города
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Встреча с главой округа Николаем Прилуцким и его заместителями прошла в модельной библиотеке на проспекте Борзова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Перед жителями города отчитались о результатах проделанной работы и перспективах развития Шатуры.
Как рассказал замглавы округа Сергей Пигуль, на доме № 53 по проспекту Ильича начались работу по ремонту фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Также в городе ведутся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем, замене балконных плит и ремонту фасадов. Кроме того, выполняется текущий ремонт домов: входных групп, подвалов, кровель, опалубок.
Продолжается работа по замене тепловых сетей. В этом году общая протяженность составит 5710 метров. Заключен контракт на строительство блочно-модульной котельной в микрорайоне Керва.
О ремонте дорог, тротуаров и парковок рассказал замглавы Вячеслав Федотов. Дорожное покрытие приводят в порядок на проспекте Борзова, Интернациональной, Исповедников шатурских, Строителей, а также Новом тупике, Кленовой, Беговой, Луговой, Сосновой, Южной, Аллее ударников, Моховой, Береговой и других.
По программе переселения из аварийного жилья в III квартале этого года планируется к сдаче многоквартирный жилой дом в пятом микрорайоне.
О поставках нового оборудования и ремонтных работах в школах и детских садах рассказала замглавы округа Наталья Федорова. Главное событие года — капремонт второй школы. Ее открытие запланировано на 1 сентября. На гребной базе на шатурском пляже ведется ремонт пирса. Здесь планируется установка раздевалок с душем и туалетами. Для отделения гребли на байдарках и каноэ приобрели байдарку Nello7 и каноэ Еcsi.
К главе округа, его заместителям, руководителям организаций жители обращались с земельными вопросами, а также вопросами благоустройства и ЖКХ. У желающих была возможность получить консультацию нотариуса.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.