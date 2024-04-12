Жителям Серпухова рассказали о предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провнл в мкр. Климовск городского округа Подольск открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», говорится на сайте Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие советник губернатора Подмосковья Александр Самарин, представители профильных министерств и ведомств, руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также главные заинтересованные стороны — жители.

Как отметил в начале встречи председатель Комитета Игорь Коханый, в регионе на заданную тематику проходит серия Открытых трибун в формате кустовых совещаний. В Климовске — она вторая. И затрагивает городские округа Ленинский, Домодедово, Подольск, Серпухов, Чехов.

«Мы проводим сегодня встречу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с целью именно проинформировать вас, что мы будем делать по направлению модернизации объектов теплоснабжения для того, чтобы такие ситуации, как в новогодние праздники, не допускать, — обратился к сидящим в зале жителям Игорь Коханый. — Мы подробно расскажем, какие работы ведутся в ваших округах по подготовке к следующему отопительному сезону и что планируется сделать в ближайшие годы».

В 2024 году в Пущино будет проведен капитальный ремонт одного центрального теплового пункта, а в ЦРК — капитальный ремонт сетей.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 10 тыс. человек.

«Здесь несколько иная ситуация. В Серпухове в настоящий момент реализуются две концессии. Концессионер выполняет работы по реконструкции, модернизации инженерных систем. Поэтому мероприятий в госпрограмме у нас не так много», — пояснил Андрей Пулин.

Он рассказал, что в рамках этих соглашений построено или реконструировано 24 котельных, а также около 30 км сетей.

«Здесь как раз основные мероприятия, которые выполнил концессионер, затронули более 75 тысяч жителей городского округа. И в дальнейшем мероприятия, которые у нас запланированы в госпрограмме, выполняются только для поддержания работоспособности всей этой системы», — отметил докладчик.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.