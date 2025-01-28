Жителям Подмосковья сообщили, как проходят электронные голосования в ГИС ЖКХ

На территории Московской области реализуется пилотный проект по переходу на электронное голосование собственников жилых помещений в МКД. Успешные кейсы голосования уже есть в Подольске, Котельниках, Королеве, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«В 2018 году мы были первыми в России, кто перешел на электронный формат общих собраний собственников. В этом году с помощью сервиса ГИС ЖКХ нам удалось сменить управляющую организацию. Кворум составил 80%», — сказал председатель совета МКД в округе Подольск Виктор Макаров.

Преимущества электронного голосования:

недопущение фальсификации протоколов общего собрания собственников;

исключение возможности незаконной смены УК;

снижение количества отказов во внесении МКД в реестр;

снижение количества бумажных протоколов.

Председатели МКД и управляющие организации регулярно проводят информационную работу с жителями — разъясняют перечень вопросов, порядок и способы голосования.

«Мы неоднократно объясняем преимущества голосования в электронном виде, проводим встречи с инициативными группами, активно используем домовые чаты. По ряду важных вопросов УК выступила и как инициатор собрания и как администратор. Спустя время имеем результаты в данном направлении», — отметил гендиректор УК «УЖХ» Сергей Кочевалин.

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области заключено соглашение с региональными МФЦ, в рамках которого каждый житель, не имеющий технической возможности и не владеющий навыками использования системы, может обратиться за консультацией в подразделения многофункциональных центров области.

На голосование можно вынести вопросы, связанные с выбором совета МКД, способами перечисления взносов за капитальный ремонт и использованием общедомового имущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.