Жителям Подмосковья разъяснили, что нужно знать о ремонте фасадов

Жителям Подмосковья разъяснили, что нужно знать о ремонте фасадов и какие этапы проведения работ существуют. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Этапы ремонта фасада:

Очистка фасадной поверхности от старых отделочных материалов и покрасочных слоев;

Ремонт балконных ограждений;

Замена или ремонт входных групп в подъезде;

Установка новых дверных и оконных блоков в подъезде;

Непосредственно отделка фасада: выполняется в соответствии с архитектурными решениями местных властей;

Ремонт цоколя здания.

С 2014 года в рамках региональной программы на территории Московской области отремонтировано 4,4 тыс. фасадов.

Как начать ремонт фасада?

Жители дома могут инициировать капитальный ремонт фасада путем проведения общего собрания. Большинством голосов необходимо принять решение о ремонте. После этого нужно заверить протокол собрания и отправить его в администрацию вашего городского округа, которая сформирует муниципальный краткосрочный план работ. После этого Фонд капитального ремонта запланирует и проведет работы.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на 2024 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте, размещенной на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.