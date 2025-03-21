Жителям Подмосковья рассказали об инновационных технологиях в поиске засоров

Перед тем как устранить засор, важно точно определить его местоположение. Первым делом необходимо найти трубу, в которой образовалась пробка. Для этого коммунальные службы используют схемы сетей, которые наглядно показывают, в каком именно месте под землей проходит трубопровод, а также помогают выявить зону ответственности, оценить ситуацию и выбрать оптимальный способ решения проблемы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Чтобы не перекапывать весь двор или дорогу, специалисты используют трассоискатель. Этот прибор передает электромагнитное поле на трубы, а приемник улавливает его, определяя их точное месторасположение под землей.

Когда нужная сеть выявлена, для последующего устранения засора остается найти ближайший к нему люк. Но, что делать, если он скрыт под асфальтом? На помощь приходит металлоискатель, позволяющий определять скрытые люки.

Современные технологии нацелены на выявление засоров не просто без раскопок, а с точной до сантиметра локацией. Для этого применяют передвижные автолаборатории. Эти мобильные комплексы оснащены телекамерами, которые могут обследовать трубы на глубине до нескольких десятков метров. Оператор управляет процессом дистанционно через монитор, что позволяет быстро обнаружить проблему, оценить обстановку для последующего предотвращения аварийной ситуации.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.