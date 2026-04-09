Жителям Подмосковья рассказали об антенне и домофоне в коммунальных счетах

МосОблЕИРЦ ответил на вопросы о начислениях за услуги, которые не являются ни жилищными, ни коммунальными.

Чаще всего это:

обслуживание домофона (запирающего устройства);

коллективная телеантенна (кабельное ТВ);

видеонаблюдение;

обслуживание шлагбаума;

услуги связи (интернет).

Почему услуги включены в квитанции

МосОблЕИРЦ включает услуги в платежный документ только по поручению управляющих компаний или поставщиков.

Основанием для предоставления общедомовой услуги, например, установки шлагбаума или видеонаблюдения, является решение Общего собрания собственников. Если на собрании «ЗА» проголосовало большинство собственников, решение становится обязательным для всех жителей дома, даже для тех, кто не участвовал в голосовании или голосовал против.

Кто устанавливает цены и куда обращаться с вопросами по услуге

Тарифы на дополнительные услуги устанавливают поставщики — домофонная компания, оператор связи и т. д. По вопросам стоимости и качества услуги нужно обращаться напрямую к поставщикам. Контакты можно узнать в своей управляющей организации.

Можно ли отказаться от дополнительной услуги

От общедомовых услуг, принятых решением Общего собрания (например, обслуживание запирающего устройства на двери подъезда), отказаться в одностороннем порядке нельзя.

От индивидуальных услуг (например, от использования абонентской трубки домофона в квартире или антенны) отказаться можно. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением напрямую в компанию, которая предоставляет эту услугу.

Уточнить информацию о начислениях и поставщиках можно, оставив обращение в личном кабинете на сайте расчетного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».