сегодня в 11:35

Жителям Подмосковья рассказали о взносах на капремонт в платежных документах

Жители Подмосковья могут получать взносы на капремонт как в составе единого платежного документа вместе с ЖКУ, так и отдельной квитанцией МосОблЕИРЦ — в обоих случаях счета нужно оплачивать вовремя. Минимальный размер взноса в регионе составляет 22 рубля за квадратный метр в месяц, квитанцию рекомендуется оплачивать полностью до 15-го числа месяца, следующего за расчетным; с 31-го дня просрочки начисляются пени., сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Возможны две квитанции

Большинство жителей Подмосковья оплачивают взносы на капитальный ремонт в составе единого платежного документа вместе с жилищно-коммунальными услугами.

Часть жителей получает счет от управляющей организации и отдельную квитанцию МосОблЕИРЦ со строкой «Взнос на капитальный ремонт». Как правило, в такую квитанцию также включена плата за обращение с ТКО.

В любом случае оплачивать вовремя нужно счета и с коммунальными услугами, и со взносами на капремонт.

Сколько и когда платим

Минимальный размер взноса в Подмосковье — 22 рубля за квадратный метр в месяц. Взносы формируют фонд капитального ремонта дома и оплачиваются с момента включения дома в региональную программу.

Квитанцию рекомендуется оплачивать полностью до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

Что происходит при задолженности

С 31-го дня просрочки начисляются пени. В перспективе долг может быть взыскан через суд, с дополнительными судебными расходами.

Будьте внимательны при покупке недвижимости

К новому собственнику переходит обязательство предыдущего по оплате расходов на капремонт. Имеет смысл перед выходом на сделку по купле-продаже недвижимости запросить справку об отсутствии задолженности по взносам.

Льготы

Гражданам льготных категорий, оплатившим начисления за капремонт, выплачиваются компенсации. Вопрос получения компенсаций решается в территориальных органах социальной защиты.

Способы оплаты

Оплатить квитанцию можно в личном кабинете, приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в боте в приложении МАХ, по кнопке моментальной оплаты на сайте или по ссылке в письме с электронным счетом.

Также доступны терминалы в офисах расчетного центра, отделения и онлайн-сервисы банков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.