Жителям Подмосковья рассказали о взносах на капремонт в платежных документах
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
Жители Подмосковья могут получать взносы на капремонт как в составе единого платежного документа вместе с ЖКУ, так и отдельной квитанцией МосОблЕИРЦ — в обоих случаях счета нужно оплачивать вовремя. Минимальный размер взноса в регионе составляет 22 рубля за квадратный метр в месяц, квитанцию рекомендуется оплачивать полностью до 15-го числа месяца, следующего за расчетным; с 31-го дня просрочки начисляются пени., сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Возможны две квитанции
Большинство жителей Подмосковья оплачивают взносы на капитальный ремонт в составе единого платежного документа вместе с жилищно-коммунальными услугами.
Часть жителей получает счет от управляющей организации и отдельную квитанцию МосОблЕИРЦ со строкой «Взнос на капитальный ремонт». Как правило, в такую квитанцию также включена плата за обращение с ТКО.
В любом случае оплачивать вовремя нужно счета и с коммунальными услугами, и со взносами на капремонт.
Сколько и когда платим
Минимальный размер взноса в Подмосковье — 22 рубля за квадратный метр в месяц. Взносы формируют фонд капитального ремонта дома и оплачиваются с момента включения дома в региональную программу.
Квитанцию рекомендуется оплачивать полностью до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.
Что происходит при задолженности
С 31-го дня просрочки начисляются пени. В перспективе долг может быть взыскан через суд, с дополнительными судебными расходами.
Будьте внимательны при покупке недвижимости
К новому собственнику переходит обязательство предыдущего по оплате расходов на капремонт. Имеет смысл перед выходом на сделку по купле-продаже недвижимости запросить справку об отсутствии задолженности по взносам.
Льготы
Гражданам льготных категорий, оплатившим начисления за капремонт, выплачиваются компенсации. Вопрос получения компенсаций решается в территориальных органах социальной защиты.
Способы оплаты
Оплатить квитанцию можно в личном кабинете, приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в боте в приложении МАХ, по кнопке моментальной оплаты на сайте или по ссылке в письме с электронным счетом.
Также доступны терминалы в офисах расчетного центра, отделения и онлайн-сервисы банков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.