Жителям Подмосковья рассказали о важности сдачи текстиля на переработку

Ежегодно миллионы тонн одежды попадают на свалки, разлагаясь десятилетиями и выделяя токсичные вещества. Переработка текстильных отходов невозможна, если они смешаны с общим мусором, поскольку текстиль легко впитывает грязь и запахи. С начала года в Подмосковье собрано порядка 1 тыс. тонн текстиля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За этот же период установлено более 200 дополнительных точек сбора текстиля по новой цифровой услуге.

Так, на территории области работает более 1 900 баков, куда каждый желающий может сдать текстиль. План на 2025 год — установить еще 500.

Сдали одежду в пункты приема

В первую очередь, ее сортируют:

на пригодную к повторному использованию;

на подходящую для переработки;

на отходы, которые не подлежат дальнейшему применению.

Переработка натуральных тканей:

сортируется по цвету и типу волокна, затем ее дезинфицируют, разрезают и превращают в волокно. Затем прядут новую нить или ткань, часто добавляют прочные волокна — для долговечности.

Синтетическую ткань измельчают в крошку и получают новое волокно под действием давления или температуры.

Из волокна делают:

стельки;

спецодежду;

наполнитель для подушек;

линолеум;

утеплители.

Советы по экологической покупке и уходу за одеждой:

покупайте качественные вещи, выполненные из натуральных материалов;

избегайте модных трендов, предпочитая классику;

ухаживайте за вещами правильно, стирая при низкой температуре и вовремя ремонтируя повреждения;

передавайте старую одежду в хорошие руки или в специализированные приемные пункты.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.