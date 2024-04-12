Жителям Подмосковья рассказали о предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провнл в мкр. Климовск городского округа Подольск открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», говорится на сайте Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие советник губернатора Подмосковья Александр Самарин, представители профильных министерств и ведомств, руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также главные заинтересованные стороны — жители.

Как отметил в начале встречи председатель Комитета Игорь Коханый, в регионе на заданную тематику проходит серия Открытых трибун в формате кустовых совещаний. В Климовске — она вторая. И затрагивает городские округа Ленинский, Домодедово, Подольск, Серпухов, Чехов.

«Мы проводим сегодня встречу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с целью именно проинформировать вас, что мы будем делать по направлению модернизации объектов теплоснабжения для того, чтобы такие ситуации, как в новогодние праздники, не допускать. Мы подробно расскажем, какие работы ведутся в ваших округах по подготовке к следующему отопительному сезону и что планируется сделать в ближайшие годы», — обратился к сидящим в зале жителям Игорь Коханый.

Мероприятия разделили на две категории — это первоочередные, которые необходимо выполнить до начала отопительного периода 2024–2025 годов, а также долгосрочные, которые также включены в госпрограмму, но начнут реализовываться с 2025 года и вплоть до 2029-го.

Выступающий подробнее остановился на каждом из пяти округов.

Подольск, мкр. Климовск (2024 год), Подольск (2025–2026 годы), Чехов (2024 год), Чехов (2025–2027 годы), Ленинский (2024 год), Ленинский (2025–2029 годы), Домодедово (2024 год), Домодедово (2025–2029 годы), Серпухов (2024 год).

Всего за шесть лет было проведено девять мероприятий в трех округах:

— Подольск: реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, Домодедовское шоссе, д. 25б.; строительство канализационного напорного коллектор 2Д-315 мм и реконструкция КНС; реконструкция КНС № 6 г. п. Львовский.

— Чехов: реконструкция ВЗУ с установкой станций обезжелезивания и УФ-обеззараживание пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18.

— Ленинский: строительство водозаборного узла в д. Дроздово, с. п. Развилковское; сеть водоснабжения с. Булатниково, с. п. Булатниковское; реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово; реконструкция водозаборного узла в п/о «Петровское» г. п. Горки Ленинские; строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное.

К вводу в 2024 году запланировано 3 объекта в двух городских округах:

— Чехов: строительство станции второго подъема и станции обезжелезивания п. Мещерское; строительство водозаборного узла в п. Крюково. Охват жителей — 9 тысяч человек.

— Домодедово: водозаборный узел в мкр. Востряково, ул. Ледовская. Охват жителей — 7 тыс. человек.

После подробных докладов свои уточняющие вопросы могли задать жители. Такую возможность предоставили каждому желающему. Больше всего вопросов поступило от принимающей стороны — жителей Подольска.

На системные вопросы ответы были даны в зале — представителями профильных министерств и руководством местной администрации. Более сложные — взяты на проработку.

Следующая открытая трибуна планируется через две недели и охватит северное направление Московской области.

В мероприятии приняли участие советник губернатора Подмосковья Александр Самарин, представители профильных министерств и ведомств, руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также главные заинтересованные стороны — жители.

Как отметил в начале встречи председатель Комитета Игорь Коханый, в регионе на заданную тематику проходит серия Открытых трибун в формате кустовых совещаний. В Климовске — она вторая. И затрагивает городские округа Ленинский, Домодедово, Подольск, Серпухов, Чехов.

«Мы проводим сегодня встречу по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова с целью именно проинформировать вас, что мы будем делать по направлению модернизации объектов теплоснабжения для того, чтобы такие ситуации, как в новогодние праздники, не допускать, — обратился к сидящим в зале жителям Игорь Коханый. — Мы подробно расскажем, какие работы ведутся в ваших округах по подготовке к следующему отопительному сезону и что планируется сделать в ближайшие годы».

Мероприятия разделили на две категории — это первоочередные, которые необходимо выполнить до начала отопительного периода 2024–2025 годов, а также долгосрочные, которые также включены в госпрограмму, но начнут реализовываться с 2025 года и вплоть до 2029-го.

Так, в мкр. Климовск в 2024 году планируется выполнить капитальный ремонт 13,5 км сетей на общую стоимость более 1,5 млрд рублей — это улицы Заводская, Школьная, Ленина, Победы, Гайдара. Также 600 м планируется построить на Художественном проезде. Еще по 5 км сетей принято решение о замене после опрессовки.

«По линии фонда капремонта в 147 домах запланирована установка индивидуальных тепловых пунктов. Эта работа уже началась — 13 ИТП уже установлены. Работы завершатся до конца августа. Также в рамках программы капремонта в микрорайоне планируется замена всех внутренних коммуникаций, сетей, стояков и всех труб», — подчеркнул Пулин.

Краткосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 132 тыс. человек.

В 2025–2026 годы в Подольске приступят к реализации долгосрочных мероприятий.

«Здесь у нас уже более глобальные мероприятия. Это реконструкция четырех котельных с окончанием работ в 2025 году — в микрорайонах Шепчинки, Ново-Сырово и на улицах Победы и Ульяновых. Кроме того, запланирован капитальный ремонт той самой котельной — Климовского специализированного патронного завода — мы планируем его начать в этом году, а завершить в 2026. Также в 2026 году будет реконструировано 9 км сетей в микрорайонах Шепчинки и Ново-Сырово», — сказал он.

Долгосрочная программа модернизации теплоснабжения коснется 80 тыс. человек.

После подробных докладов свои уточняющие вопросы могли задать жители. Такую возможность предоставили каждому желающему. Больше всего вопросов поступило от принимающей стороны — жителей Подольска.

На системные вопросы ответы были даны в зале — представителями профильных министерств и руководством местной администрации. Более сложные — взяты на проработку.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.