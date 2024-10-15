Жителям Подмосковья рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления

В Московской области завершается запуск отопления в многоквартирных домах. На случай отсутствия тепла в отдельных квартирах был создан специальный телефонный номер для обращений жителей, сообщил вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что на данный момент окончены самые сложные работы по ремонту и модернизации системы теплоснабжения в проблемных муниципалитетах, в том числе в Подольске, Химках и Дмитрове.

Всего же в Подмосковье из 43,5 тыс. домов сейчас отопление не подано всего в 102. Однако во все эти дома к 16 октября отопление будет подано.

На ряде теплосетей продолжают устранять прорывы и отключения котельных, из-за которых в 258 домах наблюдаются сниженные параметры отопления. Все такие ситуации решают в течение суток.

В случае отсутствия тепла в квартирах нужно звонить по телефону 122, добавочный 4.

«Либо голосовой помощник с искусственным интеллектом, либо оператор примет заявку и до окончания суток обращения сообщит о причине проблемы и сроках ее устранения. На сегодняшний день ни одной ситуации, которая была бы устранена дольше, чем за 6 часов в Московской области не было», - уточнил Хромушин.

По его словам, поданная по данному телефону заявка попадает в диспетчерскую систему и ставится на жесткий контроль по времени исполнения. В этом специалистам помогает цифровое нововведение — интеллектуальная карта параметров котельных Московской области, на которой в режиме реального времени отображаются давление воды в отопительных системах, а также ее температура при поступлении в котельные и на выходе из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», - поделился Воробьев.