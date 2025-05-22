Жителям Подмосковья рассказали, куда сдать аэрозольные баллончики на переработку

Порядка 60% аэрозолей производятся из луженой стали, а 40% — из алюминия. Оба этих металла подходят для вторичной переработки. Использованные аэрозольные спреи следует помещать в синий бак для вторичных ресурсов на контейнерной площадке, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Также на территории Московской области также действуют специализированные пункты для приема таких баллонов:

торговые сети;

«Сборка». пункты приема проектов «Собиратор»

Переработка аэрозолей приводит к важным результатам — металлические компоненты идут на выплавку новых изделий из стали или алюминия:

упаковки;

строительных материалов;

деталей для промышленности;

металлических изделий.

В ведомстве отметили, что остатки содержимого и пропелленты утилизируются как опасные отходы с использованием специальных технологий, чтобы минимизировать вред для окружающей среды.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.