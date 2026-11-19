За коммунальные долги отвечают не только собственники. Платить обязаны все зарегистрированные в квартире жильцы, независимо от того, где живут фактически. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Типичный случай

Человек зарегистрирован в одном месте, а живет в другом, вопросами коммунальных платежей по адресу регистрации занимаются родственники. Неожиданно приходит долговое извещение или судебное уведомление. «Я там не живу, значит, и не плачу» — первое, что приходит в голову. Для суда это не аргумент.

Кто отвечает по долгам

По Жилищному кодексу по долгам за коммунальные услуги отвечают собственники, наниматели и все постоянно и временно зарегистрированные в помещении совершеннолетние жильцы. Ответственность солидарная, долг общий, взыскать его могут с любого из должников в полном объеме.

Как проверить, не накопился ли долг

Проверить, возбуждено ли исполнительное производство, можно на официальном сайте ГУФССП или на портале Госуслуг.

Проконсультироваться по начислениям и оплате коммунальных услуг можно в чате на сайте МосОблЕИРЦ и по телефону 8 499 444-01-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.