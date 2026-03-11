Жителям Подмосковья рассказали, как вернуть коммунальный платеж онлайн

Стало известно, как в Подмосковье вернуть ошибочно переведенные за коммуналку средства онлайн. Если вы случайно внесли платеж дважды, отправили деньги не по тем реквизитам или перепутали лицевой счет, платеж можно найти, скорректировать или вернуть, не выходя из дома, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Чтобы провести сверку или возврат, необходимо зайти в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Далее в разделе «Отправить обращение» нужно выбрать категорию «Оплата», а затем — «Сверка и корректировка платежа» либо «Розыск и возврат платежа». После этого останется отправить обращение, приложив фото необходимых документов.

Для решения вопроса потребуются паспорт и чек (или иной документ, подтверждающий оплату). Также нужно предоставить банковские реквизиты для перечисления средств. В случае возврата переплаты понадобится выписка из ЕГРН, а для переноса платежа на другой лицевой счет — выписка из банка с информацией о том, на какой расчетный счет были зачислены средства.

В МосОблЕИРЦ напоминают, что направлять обращение на розыск платежа следует в том случае, если в течение 5 рабочих дней после оплаты денежные средства так и не поступили на лицевой счет.

Надежно оплатить коммунальные услуги онлайн можно несколькими способами: в личном кабинете на сайте или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»; по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф; через электронный счет, пришедший на почту; а также через бот МосОблЕИРЦ в приложении МАХ. При оплате через СБП банковская комиссия отсутствует.

Срок оплаты счетов за февраль установлен до 15 марта. Важно помнить о режиме работы цифровых сервисов: личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны ежедневно с 6.00 до 23.00. В ночные часы для защиты данных доступ к системе ограничен.