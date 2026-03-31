Жителям Подмосковья рассказали, когда нужны справки из МосОблЕИРЦ для компенсаций ЖКУ
Вопросы предоставления льгот и субсидий решаются в органах социальной защиты населения. Вместе с тем своевременная оплата ЖКУ — важное условие для получения компенсаций. Долги могут стать причиной приостановки выплат, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Как работает система компенсаций
Каждый месяц МосОблЕИРЦ направляет информацию о поступивших платежах в органы соцзащиты. На основании этих данных Единый выплатной центр компенсирует расходы жителям, имеющим право на льготы и субсидии. Сведения о начисленной компенсации отражаются в квитанции МосОблЕИРЦ.
Какие документы могут понадобиться от МосОблЕИРЦ
Органы соцзащиты могут запросить у жителей выписку из финансово-лицевого счета или справку о начислениях и оплатах в следующих случаях:
- первичное оформление льготы или субсидии
- продление выплат
- возобновление выплат.
Получить выписку/справку может собственник или зарегистрированный жилец:
- в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ — справка с синей печатью выдается в день обращения. При обращении понадобится паспорт.
- в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», направив обращение — выдается электронная справка без синей печати.
Был долг — не выплатили компенсацию. Что делать?
Для возобновления выплат в первую очередь нужно погасить задолженность.
Как правило, Единый выплатной центр возобновляет выплаты автоматически после поступления информации об оплате. В некоторых случаях от жителя может потребоваться подтверждение оплаты — чек или выписка из финансово-лицевого счета.
Куда обращаться
Уточнить перечень и формат документов, необходимых для получения или возобновления компенсаций, можно в местных органах соцзащиты, в МФЦ и на портале Госуслуги Московской области.