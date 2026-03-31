Жителям Подмосковья рассказали, когда нужны справки из МосОблЕИРЦ для компенсаций ЖКУ

Вопросы предоставления льгот и субсидий решаются в органах социальной защиты населения. Вместе с тем своевременная оплата ЖКУ — важное условие для получения компенсаций. Долги могут стать причиной приостановки выплат, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Как работает система компенсаций

Каждый месяц МосОблЕИРЦ направляет информацию о поступивших платежах в органы соцзащиты. На основании этих данных Единый выплатной центр компенсирует расходы жителям, имеющим право на льготы и субсидии. Сведения о начисленной компенсации отражаются в квитанции МосОблЕИРЦ.

Какие документы могут понадобиться от МосОблЕИРЦ

Органы соцзащиты могут запросить у жителей выписку из финансово-лицевого счета или справку о начислениях и оплатах в следующих случаях:

первичное оформление льготы или субсидии

продление выплат

возобновление выплат.

Получить выписку/справку может собственник или зарегистрированный жилец:

в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ — справка с синей печатью выдается в день обращения. При обращении понадобится паспорт.

личном кабинете на сайте мособлеирц.рф или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», направив обращение — выдается электронная справка без синей печати.

Был долг — не выплатили компенсацию. Что делать?

Для возобновления выплат в первую очередь нужно погасить задолженность.

Как правило, Единый выплатной центр возобновляет выплаты автоматически после поступления информации об оплате. В некоторых случаях от жителя может потребоваться подтверждение оплаты — чек или выписка из финансово-лицевого счета.

Куда обращаться

Уточнить перечень и формат документов, необходимых для получения или возобновления компенсаций, можно в местных органах соцзащиты, в МФЦ и на портале Госуслуги Московской области.