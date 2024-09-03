Жителям Подмосковья рассказали, как внести свой вклад в проверку МКД к зиме

Для наиболее эффективной подготовки жилого фонда к осенне-зимнему периоду Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору привлекло общественных жилищных инспекторов — активных граждан, которые хотят оказать содействие в жилищном надзоре, сообщает пресс-служба ведомства.

В задачи общественных инспекторов включены:

контроль деятельности управляющих организаций;

помощь гражданам в защите их законных прав и интересов при пользовании жилыми помещениями в МКД;

участие в контрольно-надзорных мероприятиях с инспекторским составом министерства.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду — это трудоемкий процесс. Была проделана большая работа. Для контроля результатов этой работы мы уже привлекли порядка 150 общественных инспекторов, которые помогают специалистам министерства отслеживать надлежащий уровень готовности МКД к отопительному сезону. В ходе совместного мониторинга проверяют исправность систем отопления, готовность крыш и подвалов, состояние окон и дверей в подъездах, а также ремонт покрытий дворовых территорий», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Стать общественным жилищным инспектором может любой житель МКД, зарегистрированный в Московской области.

Чтобы принять участие, нужно:

подать заявление;

получить рекомендацию от совета дома;

собрать пакет документов;

пройти аттестацию.

С положением об общественных инспекторах можно ознакомиться на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.