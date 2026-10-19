Жителям Подмосковья рассказали, как узнать о причинах отсутствия отопления

Жители Московской области после начала отопительного сезона могут проверить информацию об отключениях тепла через чат-бот «Плановые отключения МО», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье начался отопительный сезон. Если в квартире нет тепла, узнать об отключениях можно через чат-бот «Плановые отключения МО». Он работает в том числе в мессенджере MAX.

Для проверки нужно перейти по ссылке, указать населенный пункт и улицу, затем выбрать номер дома из списка. Бот сразу проверит информацию и сообщит об аварийных отключениях. Если аварий и плановых работ нет, сервис порекомендует обратиться в управляющую организацию и покажет ее контакты.

В чат-боте также можно подписаться на уведомления об отключениях воды и отопления. Сервис заранее предупредит о плановых работах, а при внеплановом отключении сообщит дату, время, причины аварии и сроки восстановления. После устранения аварии придет отдельное уведомление.

Сервисом «Плановые отключения МО» пользуются более 200 тыс. жителей Подмосковья.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.