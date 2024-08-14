Жителям Подмосковья рассказали, как рассчитываются тарифы на электроэнергию

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору разъяснили, что в соответствии с постановлением правительства Московской области и основами ценообразования, утвержденными правительством РФ, могут применяться специальные тарифы на электрическую энергию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, проживающим в городских населенных пунктах в домах со стационарными электроплитами или электроотопительными установками, а также для жителей сельских населенных пунктов могут быть установлены понижающие коэффициенты. Эти коэффициенты могут варьироваться от 0,7 до 1.

Чтобы получить тариф для сельских жителей, необходимо соблюдение двух условий: электроэнергия должна использоваться в жилом помещении; потребитель должен проживать в сельской местности.

Для более детальной информации и вопросов можно обратиться в комитет по ценам и тарифам Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.