Жителям Подмосковья рассказали, как рассчитывают плату за электроэнергию

Чтобы не столкнуться с ошибками в начислениях, переплатой или внезапным отключением света, потребителю важно понимать принцип расчета объема и стоимости потребленной энергии. Учитывается все: от показаний прибора учета до итоговой цифры в платежном документе, но на этом маршруте есть несколько ключевых моментов, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион».

Откуда берется объем

Существует два основных источника данных для определения объема потраченной электроэнергии.

Первый — это показания автоматизированных интеллектуальных счетчиков. На их основе АО «Мосэнергосбыт» ежемесячно рассчитывает объем и стоимость ресурса для абонента.

Второй вариант — начисление «по-среднему». Оно применяется, если показания не были переданы самостоятельно потребителем или не поступили в «Мосэнергосбыт» автоматически.

Важно, что объем, вычисленный по средним показателям, способен отличаться от реального потребления в любую сторону. Как только в следующем расчетном периоде АО «Мосэнергосбыт» получает фактические данные, текущее начисление корректируется.

Если возникли сомнения в расчетах

В ситуации, когда суммы в квитанциях кажутся подозрительно завышенными или если показания давно не передавались, имеет смысл заказать сверку показаний счетчика в ПАО «Россети Московский регион».

Сделать это можно несколькими способами: в личном кабинете на Портале-ТП.рф, в личном кабинете ПАО «Россети Московский регион» или по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8 800 220 0 220.

Такая сверка помогает убедиться в корректности передачи данных автоматизированной системой учета. После ее проведения в АО «Мосэнергосбыт» направляются актуальные сведения, производится фактический перерасчет, и оплачиваются только реально потребленные киловатты.

Особенности передачи показаний и последствия неплатежей

При наличии современных приборов учета самостоятельная передача данных не является обязательной. Она действует до следующего расчетного периода (для физических лиц — до 25 числа, для юридических — до 1 числа месяца, идущего за расчетным), после чего данные об объеме потребления снова передаются в автоматическом режиме.

Если в процессе расчетов образуется задолженность («недоплата»), АО «Мосэнергосбыт» начинает работу по ее взысканию. Крайняя мера — отключение электричества. Оно применяется, если оплата не поступала в полном объеме в течение двух месяцев и более.

Алгоритм действий при отключении

Что предпринять, если объект уже отключен от электроснабжения Нужно убедиться, что причиной отключения действительно является долг. Для этого следует позвонить в контактный центр АО «Мосэнергосбыт» по номеру 8 800 250 88 51, уточнить размер задолженности, запросить счет на оплату, а также счет на оплату услуги по повторному включению.

После оплаты обоих счетов электроснабжение восстановят в течение 24 часов с момента поступления в ПАО «Россети Московский регион» информации от АО «Мосэнергосбыт» о погашении долга.

Совет потребителям

Если энергопотребление на объекте фактически отсутствует, во избежание недоразумений рекомендуется фиксировать и самостоятельно передавать одинаковые (нулевые) показания.

Следить за объемом использованной электроэнергии — это самый простой и эффективный способ контролировать свои расходы и не получать неприятных сюрпризов в квитанциях.