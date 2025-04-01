Жителям Подмосковья рассказали, как происходит утилизация кассовых чеков

Ежедневно жители Подмосковья в заведениях общественного питания и магазинах, в обмен на покупки получают чеки. Однако утилизировать их не так просто как бумагу. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Бумага для факсов и чеков изготавливается из термобумаги. Из-за сложности этого материала чеки становятся непригодными для переработки вместе с другой макулатурой. Если термобумага принимается в качестве макулатуры, существует риск загрязнения другой целлюлозной продукции опасными токсинами.

Опасный состав чековой ленты является основной причиной, по которой такая бумага не принимается на переработку. Поэтому их необходимо утилизировать на специализированных площадках в рамках экоакций, в экоцентрах или экомобилях.

Сдавать необходимо сухие, желательно не мятые, сложенные в стопку чеки.

Интересно: многие крупные ритейлеры и компании уже начали массово отказываться от чеков, заменяя их электронной версией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.