Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:38

Жителям Подмосковья рассказали, как пользоваться контейнерами для отходов

На территории Московской области действует система раздельного сбора мусора. Основная цель — отделить органические влажные отходы от неорганических сухих, которые можно переработать и использовать. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Из „чистых“ отходов в дальнейшем используется до 20% полезных материалов, а из оставшихся отбирается органика. Сейчас в регионе работает 11 предприятий по переработке отходов. На всех применяются самые передовые технологии и современное оборудование», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Какие виды контейнеров можно встретить на территории Подмосковья:

Синий бак - сухие отходы пригодные для переработки: макулатура, металл, стекло, пластик.

Серый бак - смешанные отходы, бытовой мусор: средства личной гигиены, грязная упаковка и еда.

Бункер - крупногабаритные отходы: мебель, бытовая техника.

Правила утилизации отходов:

вымойте и высушите тары перед тем как поместить их в контейнер;

не оставляйте пакет с мусором рядом с емкостью - поместите непосредственно в контейнер;

легко сжимаемые предметы лучше спрессовывать самостоятельно. Так они займут меньше места;

для утилизации отходов строительства необходимо заказать специальный контейнер для строительных отходов у организации, имеющей лицензию на перевозку такого вида отходов.

Уточнить подробности можно в администрации муниципалитета или управляющей компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.