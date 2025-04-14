Жителям Подмосковья рассказали, как оформить перерасчет за газ

Жители Московской области в мобильном приложении «Добродел» могут подать заявку на перерасчет размера платы за газ. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Чтобы подать онлайн-заявку, необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги», затем в «Все услуги», далее в «Дом и ЖКХ» и выбрать «Перерасчет размера платы за газ». В онлайн-форме необходимо указать номер лицевого счета и ФИО абонента, прикрепить документы и отправить заявку. Ответ поступит в течение 5 рабочих дней в личный кабинет. Услуга бесплатная.

Заявление нужно подавать, когда человек временно отсутствовал в жилом помещении по каким-либо причинам или поменялось количество проживающих людей.

Добродел — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев