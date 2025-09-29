Жителям Подмосковья рассказали, как на КПО перерабатывают листву в техногрунт

С приходом осени улицы города наполняются золотыми красками, а под ногами приятно шуршат опавшие листья. Чтобы сохранить чистоту наших дорожек и тротуаров, всю листву аккуратно собирают и отправляют на переработку. Вся собранная листва направляется прямиком на подмосковный КПО «Нева», где ей предстоит начать новую жизнь, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Всего за 21 день, благодаря уникальной технологии, обычные листья и ветки преобразуются в полезный материал — техногрунт.

На комплексе впервые в России внедрена инновационная технология — туннельное компостирование в закрытом помещении. Это позволяет ускорить процесс переработки органических отходов.

Компостные кучи, бурты, располагаются отдельно: каждый в одном из 24 герметичных железобетонных тоннелей с автоматической системой аэрации, орошения, рециркуляции потоков воздуха и общим биофильтром для очистки.

Получившийся качественный техногрунт используется для отсыпки дорог и благоустройства городских пространств в виде безопасного и полезного материала.

Для утилизации растительных видов отходов необходимо обратиться к региональному оператору, в управляющую компанию или в компанию, которая имеет лицензию на транспортирование отходов V класса опасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.