Жителям Подмосковья рассказали, как модернизируют контейнерные площадки

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали об этапах модернизации контейнерных площадок в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

1 этап: определение проблемных площадок.

Министерство по содержанию территорий и государственно жилищному надзору Московской области совместно с администрацией выявляет площадки, требующие улучшения, где есть проблемы с вывозом отходов и необходимы дополнительные контейнеры.

2 этап: подготовка паспортов площадок.

На каждую проблемную площадку составляется паспорт с указанием состояния объекта, объема вывоза отходов, количества и типа контейнеров. Этот документ служит основой для дальнейших действий.

3 этап: совместный осмотр и разработка решений.

Представители администрации, Государственной жилищной инспекции, МБУ, регионального оператора по обращению с ТКО совместно выезжают на проблемные площадки. В ходе осмотра они оценивают возможность расширения площадок и достройки отсеков.

4 этап: согласование и утверждения проектов.

После завершения осмотра все собранные данные и предложения передаются на проверку в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. После получения одобрения паспорта площадок согласовываются со всеми заинтересованными сторонами. Все изменения и дополнения фиксируются в соответствующих документах.

5 этап: реализация проектов.

На заключительном этапе проекты модернизации контейнерных площадок запускаются в работу. Это включает установку дополнительного оборудования, расширение площадок, достройку отсеков и другие необходимые меры. Все изменения реализуются в строгом соответствии с утвержденными проектами и нормативами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.