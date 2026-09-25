Кировчанка заказала убийство свекра из-за выплат за мужа, погибшего в зоне СВО

25 сентября стало известно о предотвращении заказного убийства жителя Кирова. Заказчицей оказалась женщина, находящаяся в колонии. Правоохранители установили, что она планировала расправиться со своим свекром. Муж женщины пропал без вести в зоне СВО. Понимая, что осенью суд рассмотрит дело о признании его умершим, осужденная пошла на крайние меры. Женщина планировала устранить свекра, чтобы получить все полагающиеся выплаты.

В исправительном центре женщина нашла исполнителя и пообещала ему деньги. По задуманному плану мужчина должен был втереться в доверие к жертве, а затем подмешать в алкоголь препарат, способный привести к смерти. Однако в какой-то момент исполнитель испугался последствий и отказался от участия. Он добровольно сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Кировские правоохранители провели операцию с инсценировкой убийства. Затем заказчице сообщили о якобы исполненном заказе. Женщина подтвердила свои намерения и письменно обязалась передать исполнителю вознаграждение.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело об организации приготовления к заказному убийству. К счастью, преступление удалось предотвратить.

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