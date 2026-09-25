Билл Гейтс считает, что ИИ может привести к гибели 1 млрд человек

Американский предприниматель, один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект может привести к гибели миллиарда человек.

«[Технологии] ИИ определенно имеют достаточно сил, чтобы вызвать события которые, знаете ли, могут стать причиной миллиарда смертей», — заявил филантроп в интервью телеканалу NBC.

Гейтс добавил, что искусственный интеллект могут использовать люди «с плохими намерениями».

Ранее британско-канадский ученый предупредил об угрозе ИИ для человечества. По словам, лауреата Нобелевской премии по физике 2024 года, система, которая превзойдет человека по интеллекту, может выйти из-под контроля.

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