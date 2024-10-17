Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:00

Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если в МКД появилась плесень

При возникновении плесени в подъезде или квартире следует обратиться в свою управляющую компанию, которая должна выяснить причины ее появления, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Среди основных факторов появления микроорганизмов:

Разгерметизация наружных швов, проблемы с вентиляцией, протекающая крыша и повышенная влажность в подвале.

Неправильная установка окон, сушка белья в квартире и некачественная уборка.

Согласно постановлению правительства РФ № 290, УК обязана выполнять ряд услуг для поддержания общего имущества в надлежащем состоянии.

Если плесень появилась из-за проблем с местами общего пользования, работы по ее устранению и косметическому ремонту должны покрываться средствами управляющей организации.

Для наиболее быстрого решения вопроса с плесенью, можно оставить заявку на портале ЕДС МО.

В Московской области удалось многого достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.