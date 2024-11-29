Жителям Подмосковья произвели перерасчет платы за содержание домов

Жители городов Пущино, Протвино и Серпухов обратились в территориальный отдел № 4 министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с просьбой проверить корректность начислений платы за содержание своих домов. Инспекторский состав ведомства организовал контрольно-надзорное мероприятие, а также проверил расчеты платы за содержание жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Итогом мероприятий стало выявление факта необоснованно начисленных денежных средств в 12 домах округа.

Четыре управляющие компании привлечены министерством к административной ответственности — им были объявлены предостережения.

В результате принятых территориальным отделом мер управляющие компании произвели перерасчет и вернули денежные средства гражданам. Общая сумма полученных средств составила 3,115 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.