Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 09:54

Жителям Подмосковья предлагают погасить долги по обращению с ТКО в рамках акции

С 1 октября по 31 декабря 2024 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Ногинского кластера запустил акцию «В Новый Год без долгов!». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Граждане, которые полностью погасят задолженность по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» в период проведения акции, будут освобождены от уплаты ранее начисленных пеней.

Задолженность можно оплатить единовременно или частями в период действия акции по выбору.

Выплата задолженности должна быть добровольной.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8(499)272-16-53 доб. 5014, 5074, 5152, 5116, 5029, 5176.

В зону обслуживания Ногинского кластера входят 12 муниципалитетов: Балашиха, Богородский, Лосино-Петровский, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Звездный городок, Павловский Посад, Реутов, Черноголовка, Щелково, Фрязино, Электросталь.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.