Жителям Подмосковья объяснили, как вернуть переплату за ЖКУ онлайн

Жители Подмосковья могут вернуть переплату за жилищно-коммунальные услуги или найти ошибочный платеж через личный кабинет на сайте мособлеирц.рф и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Сделать это можно без посещения офиса, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты Единого расчетного центра Московской области разъяснили, что при двойной оплате счета, ошибке в реквизитах или лицевом счете платеж можно разыскать или вернуть дистанционно. Для этого необходимо оформить обращение в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Если после смены управляющей организации или поставщика услуги у собственника осталась переплата и она не отражена в платежном документе, можно подать заявление о ее перераспределении. Сумму зачтут как авансовый платеж по другим услугам либо вернут на банковский счет плательщика. Обратиться с таким заявлением вправе только собственник помещения.

Чтобы оформить обращение, нужно зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Отправить обращение» — «Оплата», затем пункт «Сверка и корректировка платежа» или «Розыск и возврат платежа» и приложить фотографии подтверждающих документов. Подробные инструкции также размещены на сайте центра в разделе «Поддержка клиентов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.