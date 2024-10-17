Жителям Подмосковья объяснили, как сэкономить на отоплении

К отопительному сезону МосОблЕИРЦ собрал рекомендации, которые помогут правильно распоряжаться теплом в доме и счетами за отопление, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В комнатах, где есть плотные шторы и ковры, температура выше. Шторы не должны закрывать батареи. Ковры, особенно шерстяные, изолируют комнату от пола и снижают потерю тепла.

Если открывать окна на проветривание на 5-10 минут, стены не успеют остудиться, а помещение наполнится свежим воздухом.

Необходимо уделить внимание стеклопакетам и утеплению балконов. Нужно проконсультироваться со специалистами, какие материалы выбрать для теплоизоляции и что лучше подойдет для отделки: пробковые покрытия, МДФ или ПВХ-панели, виниловая плитка, ламинат или теплые полы.

Рекомендуется установить теплоотражающие экраны за батареей, чтобы тепло шло в комнату, а не на стены. Такие экраны из фольги и вспененного полиэтилена способны поднять температуру в комнате на 2-3 градуса и сократить расход тепла на 5-7%.

Вентили на батареях, регулирующие температуру, могут уменьшить счет за тепло на 30-40%. Современные радиаторы позволяют регулировать температуру от 0 до 28 градусов и с помощью электронного контроллера поддерживать заданный режим.

Кондиционеры, которые работают в режиме «тепло-холод», могут не только охлаждать, но и согревать воздух. Такой кондиционер способен обогреть комнату дешевле калорифера.

Нужно установить счетчики тепла и вовремя передавать показания.

Приборы учета тепла работают не от электросети, а от съемных элементов питания, срок службы которых — 5-10 лет. Если батарейка села, после ее замены поставщики могут потребовать заново поверить счетчик, поэтому нужно иметь в виду варианты с бесплатной поверкой.

Специалисты МосОблЕИРЦ проконсультируют по начислениям за тепло, по установке и поверке теплосчетчиков, в том числе — с увеличенным сроком эксплуатации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.