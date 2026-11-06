Жителям Подмосковья объяснили, как экономить с многотарифным счетчиком

Жители Московской области могут снизить расходы на электричество с помощью многотарифного счетчика, если перенесут часть потребления на ночные часы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Многотарифный счетчик учитывает потребление электричества по временным зонам, для каждой из которых действует своя ставка. Однотарифный прибор, напротив, рассчитывает весь расход по единому тарифу независимо от времени суток.

Двухтарифный счетчик делит сутки на дневную и ночную зоны, а трехтарифный дополнительно выделяет полупиковую. В большинстве регионов, включая Подмосковье, ночной тариф ниже дневного. Конкретные ставки и границы временных зон устанавливает региональный орган регулирования тарифов.

Такой учет выгоден тем, кто готов перенести часть энергопотребления на ночь. Например, в часы действия пониженного тарифа можно запускать стиральную, сушильную или посудомоечную машину.

Передать показания электросчетчика можно через приложение «Госуслуги Дом». Для этого на главном экране нужно открыть раздел «Показания», выбрать ресурс «Электричество», ввести данные и нажать кнопку «Передать показания».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль «Россетей» и «Мособлэнерго». Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.