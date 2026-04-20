Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного обращения с газом

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнило жителям региона о правилах пользования бытовым газом и ответственности за их нарушение. Несоблюдение требований может привести к отключению газа и штрафам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Бытовой газ относится к источникам повышенной опасности. Одним из распространенных нарушений является недопуск сотрудника газовой службы для технического обслуживания внутриквартирного оборудования. В этом случае подачу газа приостанавливают до устранения нарушения и допуска специалиста.

Еще одно нарушение — переустройство системы вентиляции при перепланировке без согласования с органами местного самоуправления. За это предусмотрена административная ответственность по статье 7.21 КоАП РФ, а также обязанность по решению суда вернуть помещение в первоначальное состояние за свой счет.

Жителям рекомендуют не оставлять без присмотра работающие газовые приборы, не устанавливать оборудование самостоятельно, регулярно проветривать помещения с газовыми плитами и обеспечивать доступ специалистов во время ежегодных проверок. Утечка газа может привести к взрыву даже от малейшей искры — спички, сигареты, зажигалки или электрического разряда при включении и выключении приборов.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев из-за неисправности оборудования. Если житель дважды не предоставляет доступ в квартиру, ему грозит штраф до 10 тыс. рублей. Такие меры применяют для защиты жизни и здоровья людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.