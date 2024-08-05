Жителям Подмосковья напомнили об удобных способах оплаты коммунальных услуг

сегодня в 14:08

«МосОблЕИРЦ» завершил формирование и доставку квитанций за июль для большинства жителей Московской области. Для пользователей, оформивших подписку на электронный счет, бумажные дубликаты не будут доставлены. Вместо этого квитанции доступны в личном кабинете и отправлены на электронную почту. Если в почтовом ящике отсутствует квитанция, значит, она уже готова в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Без банковской комиссии оплатить коммунальные услуги можно через следующие каналы:

В личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ;

В мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

По кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра;

В терминалах и на приеме у менеджеров в клиентских офисах.

Кроме того, оплату счетов можно произвести в кассах, терминалах и через онлайн-сервисы банков. Дополнительная информация о расчетах за жилищно-коммунальные услуги доступна на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.