Жителям Подмосковья напомнили о возможностях личного кабинета МосОблЕИРЦ

Московский областной единый расчетный центр (МосОблЕИРЦ) напомнил жителям региона о широких возможностях личного кабинета , который объединяет все услуги ведомства в цифровом формате. С его помощью жители могут в любое удобное время решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальными услугами, в онлайн-режиме, сообщила пресс-служба центра.

Через Личный кабинет пользователи могут передавать показания приборов учета, видеть актуальный баланс, сумму задолженности и детализацию всех начислений. Здесь же доступна оплата счетов за ЖКУ без комиссии. Кроме того, сервис позволяет направлять обращения в расчетный центр, получать справки и выписки (за исключением документов, требующих синей печати), а также заказывать такие услуги, как поверка или замена счетчиков. Для клиентов предусмотрены и бонусы — участие в акциях с призами и накопление коммунальных бонусов. Управление несколькими лицевыми счетами в рамках одного кабинета также возможно.

Специалисты обязуются дать ответ на обращение, отправленное через Личный кабинет, в течение 24 часов. Документы, заверенные синей печатью, можно заказать онлайн, а получить уже в клиентских офисах МосОблЕИРЦ. Услуга срочной выдачи справок и выписок в день обращения предоставляется на платной основе в офисах центра.

Сервис доступен на официальном сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» ежедневно с 6:00 до 23:00. Менеджеры в клиентских офисах готовы помочь всем желающим с регистрацией или установкой приложения. За дополнительной информацией, в том числе для уточнения номера лицевого счета и порядка регистрации, можно обратиться по телефону 8 499 444 01 00. Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступно для загрузки в магазинах Google Play, RuStore и App Store.