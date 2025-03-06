Жителям Подмосковья напомнили о важности экономии электроэнергии

Министерство энергетики Московской области напоминает жителям региона о том, почему важно разумно относиться к потреблению электроэнергии и какие меры стоит принимать для ее экономии, сообщает пресс-служба ведомства.

В условиях растущего спроса на энергоресурсы и необходимости бережного отношения к природе, необходимо не только использовать современные технологии, но и формировать культуру ответственного потребления энергии. Полезные ископаемые и природные ресурсы не безграничны, а их бездумное использование может привезти к тому, что энергия станет менее доступной и более дорогой.

Существует несколько правил, которых стоит придерживаться для того, чтобы экономить энергию и при этом не понижать свой комфорт:

Установите умные розетки и счетчики для контроля энергопотребления. Выключайте свет, покидая помещение. Регулярно протирайте светильники от пыли — чистая лампочка светит примерно на 15% ярче. Замените лампы накаливания на энергосберегающие — они служат дольше и потребляют в 4-5 раз меньше энергии. Не оставляйте приборы в режиме ожидания. Своевременно очищайте чайник от накипи. Накипь снижает теплопроводимость, чайнику потребуется больше времени на нагрев (а значит, больше энергопотребление), также он начинает работать на износ, перегревается и может выйти из строя. Правильно устанавливайте холодильник: избегайте размещения рядом с батареями или плитами, оставляйте зазор между задней стенкой и стеной помещения. Чем больше воздушный зазор между задней стенкой холодильника и стеной — тем ниже температура теплообменника и эффективнее его работа. Используйте остаточное тепло бытовых приборов, например, утюга. Остаточного тепла в утюге может хватить на несколько минут утюжки. Гладильная доска с теплоотражателем — также отличный способ экономить электроэнергию. Обращайте внимание на рейтинг энергоэффективности бытовых приборов при их покупке: товары классов A+, A++ и A+++ расходуют меньше энергии, чем B, C или D. Максимально используйте естественное освещение — это один из самых доступных способов экономии электроэнергии.

Энергосбережение — это не просто вопрос экономии, это забота о будущем планеты и нас самих.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.