сегодня в 10:59

Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты ЖКУ за июль

Специалисты МосОблЕИРЦ напомнили о приближающемся сроке оплаты коммунальных услуг за июль и рекомендуют надежные и выгодные способы внесения платежей. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Для оплаты используйте только официальные сервисы: личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Здесь вы можете:

получать электронные квитанции раньше бумажных;

оплачивать ЖКУ без комиссии через Систему быстрых платежей (СБП).

Начисления за июль рассчитаны по обновленным тарифам, утвержденным Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Подробную информацию о стоимости услуг можно найти в квитанции МосОблЕИРЦ в графе «Тарифы».

Как проверить начисления?

На портале «Твой Домовой» в разделе «Платежный документ» — ТАРИФЫ объясняется, как формируются тарифы и где их посмотреть.

личном кабинете в разделе «Умная платежка» можно детально изучить начисления: тарифы, объем потребления, формулы расчета.

Все вопросы можно решить дистанционно: отправить обращение, заявление или документы через личный кабинет в разделе «Направить обращение».

Дата оплаты указана в верхней части квитанции. В большинстве городских округов крайний срок — 10 августа.

Оплатить ЖКУ можно:

через сервисы МосОблЕИРЦ (офисы, личный кабинет);

в банковских кассах, терминалах и онлайн-сервисах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.