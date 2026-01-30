Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты счетов за ЖКУ за январь

Счета за январь за жилищно-коммунальные услуги доступны в личном кабинете единого расчетного центра Московской области, оплатить их рекомендуется до 10 февраля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с январскими счетами за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете единого расчетного центра Московской области. Оплатить услуги рекомендуется до 10 февраля.

Плата за коммунальные услуги рассчитана по новым тарифам, которые вступили в силу с начала 2026 года. Оплатить счета можно через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», в том числе с помощью Системы быстрых платежей без комиссии, а также в банках, банковских приложениях и офисах МосОблЕИРЦ.

Личный кабинет и приложение доступны ежедневно с 6:00 до 23:00. В личном кабинете пользователи могут получить информацию о задолженностях, заказать онлайн выписки из финансово-лицевого счета и справки об отсутствии задолженности.

Счета за февраль будут сформированы до 5 марта и также появятся в личных кабинетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.