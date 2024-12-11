Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг за ноябрь

ЖКХ
Фото: Александра Дмитриева

Фото - © Фото: Александра Дмитриева/Фото: Александра Дмитриева

В большинстве городских округов Подмосковья завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг. Оплаты, произведенные после 12 декабря, могут быть учтены в январе 2025 года, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Почему важно платить вовремя

  • платеж будет своевременно учтен и в следующей квитанции отразятся только текущие начисления;
  • те, кому положены льготы и субсидии на оплату ЖКУ, смогут получить их в полном объеме;
  • не образуется долг и не будет пеней, отключения услуг, судебных исков и пр.;
  • предприятия ЖКХ смогут работать стабильно и качественно.

Как оплатить коммунальные услуги без комиссии:

  • в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,
  • по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,
  • в клиентских офисах расчетного центра,
  • электронный счет — из электронной почты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.