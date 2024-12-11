Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг за ноябрь

Почему важно платить вовремя

платеж будет своевременно учтен и в следующей квитанции отразятся только текущие начисления;

те, кому положены льготы и субсидии на оплату ЖКУ, смогут получить их в полном объеме;

не образуется долг и не будет пеней, отключения услуг, судебных исков и пр.;