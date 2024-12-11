Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг за ноябрь
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В большинстве городских округов Подмосковья завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг. Оплаты, произведенные после 12 декабря, могут быть учтены в январе 2025 года, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Почему важно платить вовремя
- платеж будет своевременно учтен и в следующей квитанции отразятся только текущие начисления;
- те, кому положены льготы и субсидии на оплату ЖКУ, смогут получить их в полном объеме;
- не образуется долг и не будет пеней, отключения услуг, судебных исков и пр.;
- предприятия ЖКХ смогут работать стабильно и качественно.
Как оплатить коммунальные услуги без комиссии:
- в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,
- по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчетного центра,
- в клиентских офисах расчетного центра,
- электронный счет — из электронной почты.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.