Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг в марте

ООО «МосОблЕИРЦ» напоминает жителям Московской области, что 10 марта в большинстве городских округов Подмосковья завершится рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Просрочка оплаты за ЖКУ может привести к увеличению расходов за счет пеней, отключению услуг и затратам на их подключение. Также приостанавливаются выплаты льгот и субсидий. А при обращении в суд предусмотрены расходы на судебные издержки и исполнительский сбор.

Оплатить услуги без банковской комиссии через систему быстрых платежей можно:

на сайте ООО «МосОблЕИРЦ» в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

через электронные счета — из электронной почты.

Также оплатить коммунальные услуги можно в отделениях и онлайн-сервисах банков, в клиентских офисах и через дистанционные площадки ООО «МосОблЕИРЦ».

В платежном документе можно выбрать оплату с добровольным страхованием и защитить квартиру от многих рисков, в том числе — аварий, заливов, пожаров.

Рекомендуемый срок оплаты — до 10-го числа месяца, следующего за расчетным (если иное не установлено договором управления многоквартирным домом).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.