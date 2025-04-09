Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг

До 10 числа каждого месяца собственникам жилья в многоквартирных домах Подмосковья рекомендуется вносить оплату за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверить баланс лицевого счета и уточнить сумму к оплате можно в:

личном кабинете на сайте расчетного центра;

мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

по телефону контактного центра +7 (499) 444-01-00.

Для оплаты жители могут обратиться в отделения банков и клиентские офисы МосОблЕИРЦ, а также воспользоваться онлайн-сервисами банков или инфоматами.

Несвоевременная оплата ЖКУ грозит начислением пеней и ограничением предоставления услуги.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.