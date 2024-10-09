Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг

ЖКХ
фото: спецкор РИАМО

Фото - © фото: спецкор РИАМО/Автор: спецкор РИАМО

10 октября в большинстве городских округов Подмосковья завершается рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Почему важно платить вовремя

Оплачивая счет, мы платим за порядок, комфорт и безопасность в доме — за вывоз мусора, тепло, электричество, работающие лифты и отремонтированные подъезды, а также за чистую воду и исправное газовое оборудование.

Если пропустить срок оплаты

Коммунальные долги ведут к увеличению расходов за счет пеней, отключению услуг и затратам на их подключение, а также — приостановке выплаты льгот и субсидий. Важно знать, что при обращении в суд оплату судебных издержек и исполнительского сбора осуществляет должник.

Как платить выгодно

Сразу после оплаты через личный кабинет можно получить коммунальные бонусы — скидки в онлайн-гипермаркетах и доставках, кинотеатрах, кафе, образовательных проектах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.