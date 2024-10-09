Жителям Подмосковья напомнили о сроках оплаты коммунальных услуг

Почему важно платить вовремя

Оплачивая счет, мы платим за порядок, комфорт и безопасность в доме — за вывоз мусора, тепло, электричество, работающие лифты и отремонтированные подъезды, а также за чистую воду и исправное газовое оборудование.

Если пропустить срок оплаты

Коммунальные долги ведут к увеличению расходов за счет пеней, отключению услуг и затратам на их подключение, а также — приостановке выплаты льгот и субсидий. Важно знать, что при обращении в суд оплату судебных издержек и исполнительского сбора осуществляет должник.

Как платить выгодно

на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

через электронные счета — из электронной почты;

в клиентских офисах расчетного центра.

Сразу после оплаты через личный кабинет можно получить коммунальные бонусы — скидки в онлайн-гипермаркетах и доставках, кинотеатрах, кафе, образовательных проектах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.