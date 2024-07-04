Жителям Подмосковья напомнили о правильной утилизации батареек

Батарейки незаменимый источник питания для многих устройств. Когда они выходят из строя, их нужно правильно утилизировать, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Использованные батарейки относятся ко 2 классу опасных отходов, поэтому их обязательно нужно сдавать на переработку. Контейнеры для сбора в нашем регионе установлены повсеместно, включая учебные заведения, культурные и торговые центры, офисные здания и магазины», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В Подмосковье работают специальные площадки для сбора и утилизации батареек — пункты приема отходов «Мегабак». Сюда каждый желающий может сдать батарейки всех видов: «пальчиковые», «мизинчиковые», «таблетки» и «бочки». Далее их направлят на специальные предприятия по переработке опасных отходов.

Все пункты размещения площадок «Мегабак» можно посмотреть на интерактивной карте, расположенной на их сайте.

Правильная утилизация опасных отходов — это наша ответственность о заботе окружающей среды и будущем нашей планеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.