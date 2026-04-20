Жителям Подмосковья напомнили о порядке взносов за капремонт

Жителям Подмосковья еще раз разъяснили, как правильно платить взносы за капремонт. Управлять лицевым счетом вполне реально удаленно, без лишних походов в офис. Электронные счета упрощают контроль за платежами, освобождают от бумажного спама и помогают не накопить долги случайно, сообщает 360 .

Взносы на капремонт обязаны платить все собственники помещений в многоквартирных домах (причем машино-места и кладовки тоже входят в это правило). Платежи начинают начислять, как только дом включают в региональную программу капитального ремонта, а долги не аннулируются сами по себе, даже если истек срок исковой давности.

Владельцам нежилых помещений необходимо самостоятельно открыть лицевой счет в расчетном центре, предъявив документы, подтверждающие право собственности. Сделать это можно через интернет, чтобы вовремя получать квитанции и не столкнуться с неожиданной задолженностью из-за отсутствия почтового ящика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

Скачать приложение можно по ссылке:

