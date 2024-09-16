Жителям Подмосковья напомнили о порядке получения льгот и субсидий по оплате ЖКУ
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Каждый месяц МосОблЕИРЦ передает информацию о начислениях и оплате коммунальных услуг в органы социальной защиты и отделы жилищных субсидий. Своевременная оплата коммунальных услуг является ключевым условием для получения льгот и субсидий на оплату ЖКУ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Согласно законодательству, льготы и субсидии выплачиваются только после полной оплаты коммунальных счетов. Это касается всех категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку, включая инвалидов, ветеранов и многодетные семьи.
Льготы — это скидки, которые предоставляются инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и др. Закон Московской области от 08.06.2021 № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» определяет категории льготников и виды поддержки. Вопросы предоставления льгот решаются в центрах социальной защиты населения. Оформить компенсацию на оплату ЖКУ можно на портале госуслуг Московской области или в окружном управлении соцзащиты.
Субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются тем гражданам, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи. Эти выплаты назначаются на полгода и могут варьироваться в зависимости от доходов семьи, размера жилой площади и количества проживающих. Субсидия, назначенная к выплате, отражается в нижней части квитанции МосОблЕИРЦ под разделом «Справочная информация».
Узнать подробнее о субсидиях на ЖКУ можно:
- на сайте администрации городского округа;
- по телефону центра обслуживания населения Московской области 8 (800) 550-50-30 или 122;
- в отделе жилищных субсидий администрации городского округа.
Подать документы на предоставление субсидии можно:
- через региональный порталгосударственных и муниципальных услуг;
- в МФЦ;
- почтовым отправлением в отдел жилищных субсидий администрации вашего округа.
Больше полезной информации о ЖКХ можно узнать на портале «Твой Домовой».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.