Жителям Подмосковья напомнили о порядке получения льгот и субсидий по оплате ЖКУ

Каждый месяц МосОблЕИРЦ передает информацию о начислениях и оплате коммунальных услуг в органы социальной защиты и отделы жилищных субсидий. Своевременная оплата коммунальных услуг является ключевым условием для получения льгот и субсидий на оплату ЖКУ, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Согласно законодательству, льготы и субсидии выплачиваются только после полной оплаты коммунальных счетов. Это касается всех категорий граждан, имеющих право на социальную поддержку, включая инвалидов, ветеранов и многодетные семьи.

Льготы — это скидки, которые предоставляются инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и др. Закон Московской области от 08.06.2021 № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» определяет категории льготников и виды поддержки. Вопросы предоставления льгот решаются в центрах социальной защиты населения. Оформить компенсацию на оплату ЖКУ можно на портале госуслуг Московской области или в окружном управлении соцзащиты.

Субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются тем гражданам, у которых расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи. Эти выплаты назначаются на полгода и могут варьироваться в зависимости от доходов семьи, размера жилой площади и количества проживающих. Субсидия, назначенная к выплате, отражается в нижней части квитанции МосОблЕИРЦ под разделом «Справочная информация».

Узнать подробнее о субсидиях на ЖКУ можно:

на сайте администрации городского округа;

по телефону центра обслуживания населения Московской области 8 (800) 550-50-30 или 122;

в отделе жилищных субсидий администрации городского округа.

Подать документы на предоставление субсидии можно:

через региональный портал государственных и муниципальных услуг;

в МФЦ;

почтовым отправлением в отдел жилищных субсидий администрации вашего округа.

Больше полезной информации о ЖКХ можно узнать на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.